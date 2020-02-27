الصحة الإيرانية: وفاة 26 شخصا وإصابة 245 بسبب كورونا.. فيديو

وأكدت أحدث الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إيران، ليرتفع العدد إلى 26 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين من 139 إلى 141 وتعافى 54 آخرون؛ بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أعلن إصابته بفيروس كورونا.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال ذو النور، وهو أيضًا نائب عن مدينة قم في البرلمان، إنه فرض على نفسه حجرًا صحيًا، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس.