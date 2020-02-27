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الصحة الإيرانية: وفاة 26 شخصا وإصابة 245 بسبب كورونا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:59 م
كورونا بأيران
كورونا بأيران
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محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، أنباء، تفيد بأن وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن فيروس كورونا قد تسبب بوفاه 26 شخصا مؤكدة في الوقت نفسه أن عدد الإصابات بلغ نحو 245 حالة. 

وأكدت أحدث الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إيران، ليرتفع العدد إلى 26 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين من 139 إلى 141 وتعافى 54 آخرون؛ بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية. 

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أعلن إصابته بفيروس كورونا. 

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال ذو النور، وهو أيضًا نائب عن مدينة قم في البرلمان، إنه فرض على نفسه حجرًا صحيًا، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس. 
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