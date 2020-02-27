مجدي عبدالغني ساخرا من عقوبات الزمالك فى القمة: تمخض الجبل.. شاهد

علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على العقوبات الصادرة من جانب اتحاد الكرة ضد نادى الزمالك فى مباراة القمة التى جمعته بغريمه التقليدى النادي الاهلي فى الدورى الممتاز.





قال مجدى عبدالغني "البلدوزر" فى تصريحات تليفزيونية عن العقوبات : تمخض الجبل والشكل العام لم يكن جيدا وكنت أتمنى لصالح الكرة المصرية تأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمى.





أضاف مجدى عبدالغني: دى مجرد مباراة فى الدورى الممتاز كان يتعين على الجبلاية تأجيل المباراة لافتا غلى ان قطبي الكرة المصرية لكل منها مبررات فى عدم خوض القمة من عدمها.





كانت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت إحالة التظلم المقدم من جانب النادي الاهلي وغريمه التقليدى نادى الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحق لاعبيهما فى مباراتي السوبر المصري والقمة بالدورى الممتاز إلى لجنة الإستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي.





ومن المقرر قيام لجنة الاستئناف بتحديد موعد للنظر فى التظلم الخاص بقطبي الكرة المصرية والإطلاع على كافة دفوع الناديين على العقوبات الصادرة من جانب لاعبيهما تمهيدا لإصدار القرارات سواء بتخفيف العقوبات أو الإبقاء عليها.





كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقدم بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط، التي جاءت تجاه عدد من نجوم الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المحلي والتي أقيمت في الإمارات وانتهت لصالح الفريق الأبيض بضربات الترجيح و جاء ذلك بتوصية من اللجنة القانونية حيث انها خطوة ضرورية قبل التصعيد للاتحاد الدولي.



