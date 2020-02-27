كل ما تريد معرفة عن مسابقة الأفلام القصيرة بـ مهرجان البحر الاحمر السينمائي.. أعضاء لجان التحكيم وتفاصيل الاعمال المشاركة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير.













يعتبر ريدفورد من روّاد مبرمجي الفيلم القصير، من خلال ادارته لمهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا. ينضم إليه في لجنة التحكيم مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله.









‎وأكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ أن ”الأفلام القصيرة هي نواة السينما السعودية، ورصيدها الحيوي المستمر. لقد أردنا من خلال إطلاق مسابقة صلبة للفيلم العربي القصير أن نقدم مساحة اضافية تشجع على مزيد من الاكتشافات وعلى مزيد من الاستمرارية." وأضاف ”يسعدنا انضمام تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم النسخة الأولى، لتخصصه ولخبراته العالمية، فيما يساهم أحمد الملا ونجلاء بن عبدالله بوجهات نظر يستمدانها من خبرتهما وفهمهما للمشهد السينمائي المحلي والعربي."













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للمساهمة في حفظ روائع السينما العربية.. مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ترمم رائعة يوسف شاهين الاختيار وتعرضها فى الدورة الافتتاحية













‎وتضم المسابقة ثلاثة عشر فيلمًا من سبع دول عربية، تركّز غالبيتها على آثار التحولات الاجتماعية، وانعكاساتها على خبراتنا الحياتية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات العائلية والشخصية، أو علاقاتنا بما حولنا. تمثّل المسابقة التي تستهدف المخرجين العرب نبض الجيل الجديد من المبدعين تقدّم من خلالها أشكالًا سينمائية مبتكرة تخرج عن المألوف والنمطي.

















‎يُذكر أن رئيس لجنة التحكيم تيم ريدفورد (فرنسا) قضى مسيرته المهنية في عدد من المؤسسات والجهات التي تعنى بالشأن السينمائي في جميع أنحاء أوروبا، خصوصًا تلك الداعمة لصناعة الأفلام القصيرة. انضم ريدفورد منذ عام 2015 إلى إدارة مهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا حيث يقوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية لاختيار الأفلام المشاركة، إضافة إلى الإشراف على برنامج وجهات نظر إفريقية، ومنصة تقديم الأفلام على الإنترنت. كما يشارك في مجلس إدارة مؤتمر الأفلام القصيرة، وهي مؤسسة غير ربحية، والجهة الدولية الوحيدة المكرّسة للأفلام القصيرة.

















‎ساهم أحمد الملا (السعودية) بإثراء المشهد الثقافي السعودي، فهو شاعر وأديب، وخبير فني، ومستشار ثقافي، شارك في تأسيس ثم إدارة مهرجان أفلام السعودية منذ عام 2008، ومهرجان بيت الشعر بين عامي 2015 و2017، كما شغل منصب المدير الإداري وعضو مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي بين عامي 2006 و2010.

















‎بدأت نجلاء عبد الله (تونس) مسيرتها أمام الكاميرا في عدد من الإعلانات قبل أن تظهر في أول مسلسل رمضاني تلفزيوني عام 2009 بعنوان ”دنيا“. ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في دور ليلى في فيلم ”فوس نوت“ (2012) للمخرج مجدي السميري، ثم في ”تالة مون أمور“ (2016) لمهدي هميلي، ثم إلى جانب سامي بوعجيلة في ”بيك نعيش“ (2019) لمهدي برصاوي، والذي عرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية.













الأفلام المشاركة:





..ومتى أنام ؟





إخراج: حسام السيد





إنتاج: علي السمين





تمثيل: مصطفى تركستاني، فاطمة حسين





بلد الإنتاج: السعودية





مدة الفيلم: ١٦ دقيقة













يعجز آدم عن النوم، فيقرر قضاء الليل في العمل. فجأة يسمع صوت امرأة تناديه من المطبخ، لكنه لا يجد أحدًا هناك. وسرعان ما يجد نفسه في دوامة من الأحلام!













ويقدّم الفيلم رؤية قوية، عن صراعات داخلية، تسلب صاحبها القدرة على النوم، ويأخذنا إلى ليلة مليئة بالأحداث، والمشاهد، والأحلام الغريبة









بركات









إخراج: مانون نمّور





إنتاج: نيكولاس خبّاز





تمثيل: منير مصري معاصري، كميل سلامة، رودي غفاري، كريستين شويري





بلد الإنتاج: لبنان





المدة: ١٤ دقيقة













أثناء التحضير لعرس حفيده، يحاول بطل الفيلم التأقلم مع الحياة في بيروت، تلك المدينة التي أصبحت غريبة عليه!





دراما مؤثرة، ترحل في عالم من الذكريات، وتتجاوز من خلالها المخرجة مشاعر الحنين، لتسلط الضوء على حياة متغيرة، قلبًا وقالبًا.









غيوم









إخراج: مزنة المسافر





إنتاج: إنتصار سعيد، مزنة المسافر





تمثيل: ندر الشحري





حسن المعشني





أمل بيت نويرة





شريف العمري





مسلم الشحري





بلد الإنتاج: عُمان





المدة: ١٥ دقيقة













تدور أحداث الفيلم في جنوب عُمان عام ١٩٧٨، وتروي قصة دبلان، الذي يعيش مع أبنائه سلمى وعمرو في قرية تراثية بعد أن فقد زوجته. يواجه دبلان ضغوطات من أفراد قبيلته لقتل فهد يشكل تهديدًا لأهل القرية، ولكن تزداد الأمور تعقيدًا حين يقرر أن يطلق سراح الحيوان.





الفيلم نظرة صادقة وحميمية على المجتمع القبلي، وما يمر به من تحولات.













ارتداد









إخراج: محمد الحمود





إنتاج: محمد الحمود، سليم حمصي





تمثيل: فاطمة البنوي، أيمن مطهر، العنود يوسف





بلد الإنتاج: السعودية





مدة الفيلم: ١٤ دقيقة













يقوم الزوجان بأول زيارة لبلدة العريس بعد زفافهما، ليكتشفا بأن حياتهما المعاصرة ما هي إلا عالم مختلف تمامًا عما ينتظرهما هناك. على آية التي تحاول جاهدة أن يقبلها أهل زوجها القيام بخيار صعب، بينما يواجه زوجها نادر العواقب، مما يضع علاقتهما أمام تحدٍ حقيقي.









موال تاني













إخراج: هشام فاضل





إنتاج: سارة الشريف





تمثيل: سارة طيبة





بلد الإنتاج: السعودية





مدة الفيلم: ١٢ دقيقة













مشاهد حميمية من الحياة اليومية لامرأة وحيدة، تعيش حياة مستقلة، تلاحقها أفكارها وحواراتها الشخصية









تأخذنا سارة طيبة بأدائها المتميز إلى عالم تملؤه الكآبة، والخوف، والتردد، التقطته بإبداع عدسة المخرج هشام فاضل.









لا يهم إن نفقت البهائم













إخراج: صوفيا العلوي





إنتاج: مارغو لورير





تمثيل: فؤاد أوغاو، مها أوغاو





بلد الإنتاج: فرنسا، المغرب





مدة الفيلم: ٢٢ دقيقة













عبد الله، راعي يعيش في منطقة معزولة بجبال الأطلس. يواجه عاصفة ثلجية، وينطلق وحيدًا في رحلة طويلة عبر جبال وتضاريس صعبة، ليجد نفسه في قرية مهجورة، أنتهت بها الحياة إثر ظروف غامضة. هناك، يواجه ضعف الحياة الإنسانية، ويتصارع فيه الشك باليقين!









سكون













إخراج: فرح شاعر





إنتاج: لوسيان بورجيلي





تمثيل: هبة سليمان الحمد، لارا العيازري، غسان شمالي





بلد الإنتاج: لبنان





مدة الفيلم: ١٤ دقيقة













في بيروت، تنقلب الحياة الزوجية لمريم رأسًا على عقب حين تكتشف بأنها حامل، حيث تجد نفسها سجينة لعالم من الأكاذيب والضغوط الاجتماعية. فهل تنجح في التحرر من سجنها؟













نظرة صريحة بدون تنازلات، ومشاهد محتقنة، تصور من خلالها المخرجة فرح شاعر روح المقاومة، وقدرة مريم على مواجهة العقبات!









الحد الساعة خمسة













إخراج: شريف البنداري





إنتاج: صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري





تمثيل: آيتن أمين، خيري بشارة، هديل حسن، صدقي صخر





بلد الإنتاج: مصر





مدة الفيلم: ١٧ دقيقة













هديل أنانية بشكل لا يوصف، حتى لو كان على حساب الآخرين. فإلى أي مدى يمكنها الذهاب لتحقيق طموحاتها؟ وهل يستحق الثمن الذي يجب دفعه؟













يكسر المخرج الحاجز بين المشاهد والممثل ببراعة، ليكشف قصة الفيلم وخفايا اللعبة!









أحنّ إليكِ، أحنّ إلي













إخراج: فارس رجوب





تمثيل: نديم ريماوي





بلد الإنتاج: الأردن





مدة الفيلم: ٢١ دقيقة













أفكار مشتتة، وأسئلة بلا أجوبة، يطرحها المخرج فارس رجوب في لغة بصرية متميزة، يتأمل من خلالها ملامح الإنسان والمدينة. تتمازج الرجولة بالأنوثة، من خلال الأداء الرائع لنديم ريماوي الذي يكشف النقاب عن الروح الإنسانية على شفا الهاوية. هناك، على الهامش، وفي المنفى، تجتمع قوى غريبة!









من يحرقن الليل













إخراج: سارة مسفر





إنتاج: جواهر العامري





تمثيل: جانا قمري، هيا المري





بلد الإنتاج: السعودية





مدة الفيلم: ٢٤ دقيقة













الأختان السعوديتان سلسبيل ووسن في حالة تمرد تقودهما إلى لحظة من التوتر، ثم التقارب. سلسبيل التي لم تتجاوز عامها الثالث عشر، هي مراهقة تحرّكها مشاعر الإحباط وتحارب من أجل شيء من الاستقلال. الفتاتان يؤرّقهما سن التململ وقلة الصبر، وتحاولان اكتشاف أحلامها في عتم ليلة تقضياها معًا.









الخد الآخر













إخراج: ساندرو كنعان





إنتاج: كوثر يونس





تمثيل: طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف





بلد الإنتاج: مصر





مدة الفيلم: ٩ دقائق













بعد أن تعرضت ابنة نشأت لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات بأنها هي من تسبب بالاعتداء. تجرّه الاتهامات إلى مواجهة ساخنة مع طليقته، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني.









بين مشاعر الذنب، والتكفير عنه، والانتقام، حكاية أبطالها شخصياتها









راجع













إخراج: شارلي كوكا





إنتاج: لا فيميس





تمثيل: سونديس بالحسن، سليم كشيوش، فارس الأندلسي





بلد الإنتاج: تونس، فرنسا





مدة الفيلم: ٢٢ دقيقة













يعود طارق إلى تونس بعد سبع سنوات من عزلته في إيطاليا، ويلتقي بجاره خالد. خالد هو عكس طارق تمامًا، فهو رجل ناجح، وسيم، ويحب مساعدة الآخرين.













تقترب المخرجة شارلي كوكا من شخصيات فيلمها بشكل ملحوظ، فتستطيع أن تجذب المشاهد إلى أبعادها وحياتها وصراعاتها الداخلية، فيما تسلط الضوء على قضايا مثل آثار البقاء، والرحيل، والعودة إلى الوطن.













حنّة ورد













إخراج: مراد مصطفى





إنتاج: مراد مصطفى، صفي الدين محمود، شريف فتحي، معتز عبد الوهاب





تمثيل: حليمة، ورد، مارينا فيكتور





بلد الإنتاج: مصر





مدة الفيلم: ٢٣ دقيقة













حليمة، لاجئة سودانية تعيش في مصر، وتعمل في رسم الحنة في الأعراس. وما بدأ كيوم عادي في تحضير عروس يوم زفافها في أحد أحياء الجيزة، يتحول إلى سلسلة من الأحداث غير المتوقعة حين تقرر ابنتها ورد اكتشاف المنطقة.













تقام الدورة الافتتاحية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 12 إلى 21 مارس 2020 في جدة التاريخية، وتتبنى شعار ”تغيير السيناريو“. يعتمد المهرجان على السينما كمنصة للتعبير والاكتشاف، ويهدف عبر مبادراته وأنشطته على مدار العام إلى دعم وتنمية صناعة السينما السعودية الواعدة، وإلهام جيل جديد من الجمهور في جميع أنحاء المملكة، وإثراء المشهد الثقافي بما يحاكي التغيرات والتحوّلات التي يشهدها مجتمعنا، وذلك عبر تشجيع الحوار والانفتاح والتبادل الثقافي والفكري.



