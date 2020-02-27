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رد غرفة الشركات السياحية على تعليق السفر إلى السعودية.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن السعودية علقت تأشيرات الدخول إلى المملكة للعمرة أو السياحة مؤقتا بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه صدر بيان من وزارة الخارجية السعودية بتعليق رحلات العمرة وتعليق السفر إلى المملكة ابتداء من اليوم.


وتابع نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، أنه بالفعل من اليوم توقفت شركات الطيران باستقبال معتمرين من كل دول العالم إلى المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه تم تقدير هذا القرار لأن الهدف منه لصالح المعتمرين والحفاظ عليهم.


وأوضح باسل السيسي، أن هذا القرار كان قرارا احترازيا والهدف منه الحماية قبل تعرض المعتمرين لكوارث، مؤكدا أن هذا القرار مؤقتا لحين وصول درجة من درجات الاحتياط والأمان من مخاطر كورونا.


وأشار إلى أنه، تم أستقبال هذا القرار من قبل شركات السياحة وبدأ تعميمه على جميع الشركات وبدأ العمل على إطمئنان المعتمرين بان سفرهم سيؤجل ولا يوجد سفر فى الوقت الحالي.
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