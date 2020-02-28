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تعليم

ادعم الصحة النفسية للطلاب باستخدام الفن.. مسابقة أطلقها اتحاد طلاب جامعة حلوان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء حملة  للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالجامعة لتوفير مناخ تعليمي سليم يساعد الطلاب على التميز والابداع.

وقد اعلن اتحاد الطلاب  فى هذا الإطار  عن تنظيمه لمسابقة فنية لإدخال البهجة فى قلوب الطلاب و ازالة بعض الضغوط النفسية عنهم، وذلك عن طريق مشاركة المتطوعين بالحملة بلوحات فنية او فيديوهات قصيرى تهدف للدعم النفسى للطلاب، موضحين ان الاعمال المشاركة سيتم عرضها على صفحة اتحاد الطلاب بالفيسبوك  و العنل الحاصل على اكثر اعجاب من الجمهور سيحصل على جائزة مادية 


وفى هذا الإطار بدأ اتحاد طلاب جامعة حلوان الحملة بمبادرة فضفضة تحت شعار " جه الوقت تتكلم " ، و يحث الاتحاد بالمبادرة  الطلاب بالجامعة بارسال مشاكلهم النفسية و عقبات الحياة التى تواجههم لهم و هم سيتواصلون مع الطلاب لحل المشكلة مهما كانت ، كنوعا من بث الطاقة الايجابية للطلاب .

جدير بالذكر ان جامعة حلوان قد اعلنت عن تنظيمها مهرجان الفنون بالزمالك يوم السبت الموافق ٢٩ فبراير . 

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