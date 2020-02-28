AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تبدأ عملية عسكرية بعد مقتل جنودها في إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت الرئاسة التركية في بيان عاجل لها منذ قليل، إنها قررت الرد بالمثل على قوات الجيش العربي السوري، بعد مقتل جنود أتراك في قصف جوي في محافظة إدلب السورية. 

وقتل مساء الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، فيما أشار والي هطاي إلى أن علاج الجنود الأتراك المصابين مستمر في المستشفيات.

وبدأ الجيش السوري عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. 

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلحون مدعومون من تركيا يسقطون مروحية للجيش السورى.. شاهد

بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي حول إدلب وكورونا

مصادر عسكرية ليبية: مقتل عدد من الجنود الأتراك فى طرابلس

نزيف الخسائر مستمر.. وزير الدفاع التركي يعلن مقتل جنديين في سوريا

أردوغان يعلن مقتل 3 جنود أتراك في إدلب.. وانتصار جديد للجيش السوري

عاجل.. مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب السورية

ترشيحاتنا

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

بعد تفشيه بـ الخليج.. كيف نجحت مصر في تجنب كورونا بشهادة الصحة العالمية؟

الإسكان: لن نطرح شقق إيجار لمحدودى الدخل لهذا السبب

قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي بشأن مباريات دوري الأبطال بسبب كورونا

حقيقة تجدد إصابة رمضان صبحي مع الأهلي وسفره إلى ألمانيا.. تفاصيل

عاجل.. مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب السورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد