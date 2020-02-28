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رياضة

إصابة لاعب بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي بفيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تعرض لاعب إيطالي شاب يلعب بالدرجة الثالثة الإيطالية للإصابة بفيروس "كورونا"، ليدخل فريقه بالكامل في حجر صحي خوفا من تفشي المرض.

وغاب اللاعب عن المشاركة ضد فريق يوفنتوس تحت 23 سنة بسبب المرض ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتقرر إقامة مباريات الدوري الإيطالي، بين يوفنتوس وإنتر ميلان، وأودينيزي وفيورنتينا، وميلان وجنوى، وبارما وسبال وساسولو وبريشيا، بلا جمهور.

تم اتخاذ القرار وسط تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بعد تأكيد أكثر من 580 حالة في شمال البلاد، مع 17 حالة وفاة.

وأصدر "ليجا-كالتشيو" بيانًا رسميًا هذا المساء حول عدم وجود تغييرات في الجدول.

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