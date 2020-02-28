AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت نيجيريا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعد أيضا الحالة الأولى بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت وزارة الصحة في نيجيريا في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الفلبين

بلجيكا تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

الصين تكشف عن إجمالي عدد وفيات كورونا

وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

كوريا الجنوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وسط تكتم النظام.. مسئول:كورونا ربما يكون موجودا في كل مدن إيران

ترشيحاتنا

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

تعمل عليه منذ 4 سنوات.. إسرائيل تعلن التوصل إلى مصل لعلاج فيروس كورونا

مرض غامض.. بطلة مصر لرفع الأثقال 3 سنوات نزيف مستمر

لم يدفن إلى الآن.. مصير مأساوي يواجه جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

نجيب ساويرس عن انتشار كورونا: قعدة البيت هتطول

تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة

شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها