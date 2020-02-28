تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا





أعلنت نيجيريا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، والتي تعد أيضا الحالة الأولى بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.





وقالت وزارة الصحة في نيجيريا في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "الحالة التي تأكدت يوم 27 فبراير هي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في نيجيريا منذ أن بدأ التفشي في الصين في يناير 2020".





وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".





وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.



