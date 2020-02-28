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مرأة

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:55 ص
هانى الناظر
هانى الناظر
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هاجر هانئ
فى ظل أنتشر الفيروسات و نقل الأمراض من شخص لأخر،قدم الدكتور  هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مجموعة من النصائح التى لابد من مراعاتها و تطبيقها خلال الفترة الحالية حتى تساعدك فى الوقاية من الاصابة ب فيروس كورونا  و تمثلت فى ...

- الاكثار من تناول اليوسفي والبرتقال
-الحرص علي تناول طبقة السلطة الخضراء المضاف اليه الليمون يوميا
- تناول معلقة عسل نحل صباح كل يوم مع التزام مرضي السكر بأدويتهم وانتظامهم في العلاج
- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميا
- الحرص علي غسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد جميع الوجبات
- الابتعاد نهائيا عن تناول اي اطعمة ومشروبات من باعة جائلين في الشارع
- عدم استخدام اي أدوات شرب او طعام بالاشتراك مع اخرين
- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية تستخدم للسعال او العطس ويتم التخلص منهم بطريقة صحية
-الحرص علي التهوية الجيدة جدا في المنازل والمكاتب ووسائل المواصلات وفصول الدراسة
- التوقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والأطفال

 وأضاف الناظر، عند الإحساس بأى  أعراض نزلات برد لا نعالج أنفسنا بانفسنا ولانتناول نهائيا ما يعرف باسم مجموعة البرد التي تباع في بعض الصيدليات ولكن الحرص علي التوجه لأقرب طبيب متخصص او للعيادات الخارجية لأقرب مستشفي للكشف وتناول الداوء المناسب.

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