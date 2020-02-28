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برلمان

لمتابعة مشروعات بورسعيد.. جولة تفقدية لعضو تنسيقية شباب الأحزاب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجولة لتفقد عدد من المشروعات شملت سوق بورفؤاد الجديد ومول الفرما، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للمشروعات التنموية والخدمية على أرض محافظة بورسعيد.

وتابع المهندس عمرو عثمان، أعمال توصيل المرافق إلى السوق ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال للبدء في تشغيل السوق والذي يعد امتداد للأسواق الحضارية والنموذجية التي قامت المحافظة بإنشائها مثل سوق الأسماك والخضراوات الجديد.

كما قام بمتابعة أعمال إنشاء مول الفرما الجديد والمقام بشارع محمد علي وشهدت تلك المنطقة أعمال تطوير شملت محطة السكة الحديد وحديقة الفرما وتطوير شارع محمد علي ومبني هيئات التأمين الصحي وستكون تلك المنطقة بعد الانتهاء من إقامة المول منطقة جذب لأبناء المحافظة وزوارها.
لمتابعة مشروعات بورسعيد.. جولة تفقدية لعضو تنسيقية شباب الأحزاب
لمتابعة مشروعات بورسعيد.. جولة تفقدية لعضو تنسيقية شباب الأحزاب
لمتابعة مشروعات بورسعيد.. جولة تفقدية لعضو تنسيقية شباب الأحزاب
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