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رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:24 ص
الزمالك - الترجي
الزمالك - الترجي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب، بينما تأهل الترجي كأول المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة بين الزمالك والترجي التونسي في تمام السادسة مساء ، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد بركات 

وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.

في المقابل يطمح فريق الترجي التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، تساعده في الثأر من الفارس الأبيض في لقاء الإياب بـ رادس.
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