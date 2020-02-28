موعد مباراة الزمالك والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب، بينما تأهل الترجي كأول المجموعة الرابعة.

وكان الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.





في المقابل يطمح فريق الترجي التونسي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، تساعده في الثأر من الفارس الأبيض في لقاء الإياب بـ رادس.