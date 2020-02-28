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رياضة

للثأر من الزمالك.. معين الشعباني يجري تغييرات بالجملة في صفوف الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:34 ص
معين الشعباني
معين الشعباني
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محمد السعيد
ينوى معين الشعباني المدير الفني لفريق لفريق الترجي التونسي، إجراء تعديلات كبيرة، في تشكيلة الفريق أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " الصباح نيوز" أن تشكيلة الترجي في مباراة اليوم، ستشهد تغييرات في جميع الخطوط مقارنة بالتشكيل الذي واجه الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وأضافت الصحيفة،  أن فريق الترجي يسعى للثأر من الزمالك الذي جرده من السوبر الإفريقي، وتحقيق نتيجة تسهل من مهمته في لقاء الإياب.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي المباراة بالتشكيل التالي حسبما ذكرت الصحيفة التونسية:

معز بن شريقة - إيهاب المباركي - الياس الشتى - شمس الدين الذوادي -محمد علي اليعقوبي - فوسيني كوليبالي -  محمد علي بن رمضان عبدالرؤوف غيث - محمد علي بن حمودة - حمدو الهوني - إبراهيم واتارا".

يذكر أن الزمالك توج ببطولة السوبر الإفريقي، منتصف الشهر الجاري، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3 -1.
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