AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالعشرات.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في ألمانيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:02 م
ارتفاع عدد حالات
ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في ألمانيا
Advertisements
شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية" عن متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، بأن هناك نحو 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قال، إن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وأعلنت ألمانيا في وقت سابق من اليوم، تسجيل ست ولايات بغرب البلاد، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد​.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات ​الجديدة​ لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.

وكانت السلطات الصينية أكدت اليوم الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت

نيوزلندا تفرض قيودا على المسافرين القادمين من إيران بسبب فيروس كورونا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لمصابي كورونا

ألمانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

لحظة مقتل الجنود الأتراك في إدلب السورية.. شاهد

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

المتهم بقتل صاحب مصنع شبرا الخيمة: دفعته على الأرض علشان امشي في الشارع

حكم تارك صلاة الجمعة .. ومتى تسقط عن المسلم؟

وصل إلى مرحلة حاسمة.. فيروس كورونا وباء عالمى غير معلن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

بملابس رياضية.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا