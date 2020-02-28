بالعشرات.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في ألمانيا

نقلت قناة "العربية" عن متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، بأن هناك نحو 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.





وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قال، إن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.





وأعلنت ألمانيا في وقت سابق من اليوم، تسجيل ست ولايات بغرب البلاد، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد​.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات ​الجديدة​ لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.





وكانت السلطات الصينية أكدت اليوم الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".





وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.