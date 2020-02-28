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توك شو

8 ماتوا فى ليلة واحدة..ممرض إيراني يفجر مفاجأة خطيرة حول فيروس كورونا.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:27 م
ممرض إيرانى
ممرض إيرانى
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "الحدث" فيديو لممرض بمدينة "قم" يتهم مسؤولين بالتستر على حقائق بشأن  كورونا. 

واتهمت أكثرَ من جهة إيران بالتكتم على الحقيقة فيما يتعلق بفيروس كورونا ، الاتهامُ جاء أخيرا من  الداخل، حيث اتهم ممرضٌ إيراني من أحد مستشفيات مدينة "قم" المسؤولينَ بإخفاء الحقائق حول الفيروس وأعدادِ الوفيات. 
 
والممرض الذي نشر مقطع فيديو عبر الإنترنت قال إن ثمانية مرضى توفوا خلال ساعات ليل الأربعاء الماضى وقد كان شاهدًا على ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لممرض إيراني من أحد مستشفيات قم ، يتهم فيه المسؤولين في بلاده  بإخفاء الحقائق، حول فيروس كورونا وأعداد الوفيات.

ووفقا لما نشرته “العربية ” ،كشف الشاب الذي يعمل ممرضًا في مستشفى كامكار في مدينة قم الإيرانية، أن 8 مرضى توفوا خلال ساعات الليل الماضية، وقد كان شاهدًا على ذلك.

وقال: “ليلة البارحة في دوامي الليلي مات 8 أشخاص، في ليلة واحدة، ومن بينهم فتاة عمرها 23 سنة، دون أي حالة مرضية مسبقة”،وأضافأن من بين المتوفين أيضًا شابًا عمره 29 وآخر لا يتجاوز الثلاثين، بالإضافة إلى امرأة عمرها أقل من خمسين”.

وأكد أن  “تلك المرأة الخمسينية كانت تتألم وتكلمني قبل موتها بنصف ساعة، قائلة أشعر أنّ حالتي الصحية تدهورت كنت بحال أفضل البارحة، ثمّ لفظت أنفاسها”.

إلى ذلك، ختم قائلًا: “في ليلة واحدة مات 8 مرضى، فإلى متى يريد المسؤولون إهمال تلك الوقائع والتستر عليها، والتعاطي معها بطريقة مثيرة للسخرية”.

ونوه بأن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت الأربعاء وفاة 19 شخصًا جراء الفيروس، وإصابة حوالي 140، في حين شكك العديد من الناشطين وحتى بعض النواب بتلك الأرقام، مؤكدين أنها أعلى بكثير.

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