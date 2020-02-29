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بعبع الكوكب.. العالم يواجه فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة.. السعودية تقرر تعليق العمرة.. إيران واليابان تلغيان صلاة الجمعة.. والعراق يغلق المقاهي ودور السينما

السبت 29/فبراير/2020 - 05:01 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
  • السعودية تقرر تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة
  • اليونان: إلغاء الكرنفال السنوي خوفًا من انتشار كورونا
  • اليابان تقرر إلغاء صلاة "الجمعة" بسبب كورونا

مع تفشي فيروس كورونا، انتفض العالم من أجل احتوائه وذلك من خلال إجراءات احترازية موسعة كان من ضمنها إرجاء وإلغاء عددا من الفعاليات، في ظل المخاوف من انتشار أوسع له، خاصة مع ارتفاع ضحاياه في الصين وعدد من الدول الأخرى.

ونستعرض في التقرير التالي الاجراءات الاحترازية التي قامت بها العديد من البلاد من أجل احتواء كورونا.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، عن عدة قرارات عاجلة بشأن تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية، وكان منها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه". 

وأضاف "واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا".

كما اتخذت العراق إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها غلق دور السينما في العراق والمقاهي، إضافة إلى إيقاف المدارس والجامعات حتى مارس المقبل.

وأعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم: "قرر ديوان الخدمة المدنية إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المزرم قوله: "سيصدر تعميم بالإجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل البلاد إصابات بفيروس كورونا لأشخاص قدموا من إيران.

وأعلنت جمعية مسلمى اليابان، عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم والأسبوع القادم، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

فيما قررت سويسرا تعليق جميع الفعاليات الرئيسية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الإيرانية، إلغاء صلاة الجمعة في 23 مدينة إيرانية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وجاء قرار السلطات الإيرانية، ليشمل مدينة قم، التي انتشر فيها الفيروس، والعاصمة طهران، ومدينة مشهد، إلى جانب 20 مدينة أخرى. 

وأعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، إلغاء فعاليات الكرنفال الذي كان مقررًا في اليونان نهاية الأسبوع الحالي، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وهما مرحلة أدنوك /منطقة الظفرة/ ومرحلة أبوظبي يومي الجمعة والسبت.

كما قررت رابطة دوري كرة القدم في اليابان تأجيل كافة مباريات كرة القدم في البلاد حتى 15 مارس القادم.
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