تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%.





تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.448 مليار ورقة منفذة على 110 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.



