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حوادث

لتجنب الحرائق.. 7 إجراءات وقائية لمنع نشوبها.. انفوجراف

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:30 م
اندلاع الحرائق
اندلاع الحرائق
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اسلام مقلد
أعلنت وزارة الداخلية، عن عدة تنويهات للتوعية من مخاطر الحرائق فى المنازل والمنشآت العامة.

صممت وزارة الداخلية انفوجراف عن أسباب الحرائق والإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها عند حدوث ذلك.

ويوجد 8 أسباب لتلك الحرائق منها التدخين بالمنزل وخاصة غرف النوم، وترك الأجهزة الكهربائية أثناء التواجد خارج المنزل، والتوصيلات الكهربائية العشوائية، واستخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع، وعدم غلق محابس الغاز والإسطوانات، وترك الطعام على المواقد دون الانتباه له، واستخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وترك المدافىء موقدة أثناء النوم.

كما يوجد 7 إجراءات وقائية يجب اتباعها عند حدوث ذلك منها عدم ترك القابلة للإشتعال فى متناول الأطفال، وإجراء الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية، وغلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل، واستخدام الأجهزة والوصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات، وتوفير جهاز إطفاء حريق "مطفأة حريق" بالمنزل، وتوفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

وفى حالة حدوث أى حرائق يجب الاتصال على رقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد 180. 
لتجنب الحرائق.. 7 إجراءات وقائية لمنع نشوبها.. انفوجراف
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