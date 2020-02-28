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ديني

خطيب الجامع الأزهر: منهج النبي زكى القلوب وغرس فيها الأمل وحب العمل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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محمد صبري عبد الرحيم
ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة، اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوعها حول «أهمية اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم».

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، إن الله تعالى أرسل النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالهدى والبيان الواضح، وأنار به طريق البشرية بالحق، وهداها إلى مكارم الأخلاق، لذا يجب علينا الاقتداء به في طريق السير إلى الله والتمسك بمنهجه، وترك طريق العصبية والعنصرية، التي تدعوإلى الفرقة والشحناء.

وأضاف «الهدهد»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، اهتم في منهجه بالقلوب، فعمل على تزكيتها، وغرث فيها الأمل والعمل، بما يدعو إلى إحداث توزان وتأثير إيجابي في المجتمع، موضحًا أن الهدف الأسمى للشريعة الإسلامية هو بناء القلوب التي تصح بها الأبدان، وليس الاهتمام ببناء الأبدان فقط. 

وشدد خطيب الجامع الأزهر، على ضرورة التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به رحمة للعالمين، من خلال المداومة على الطاعة والبعد عن مواطن المعاصي، والاستمرار في مجاهدة النفس.

ونصح العالم الأزهري، بعدم الاهتمام بالقوالب والمظاهر الشكلية لهذا الدين على حساب الاهتمام بجوهره الذي يدعو إلى التسامح والعمل.
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