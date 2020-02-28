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رياضة

في الثواني الأولى.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق للترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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نور عادل
نجح محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إنقاذ فريقه من هدف أول في مباراتهم أمام منافسه الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي بالوقت الحالي باستاد القاهرة الدولي في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وفي الثواني الأولى سدد حمدي الهوني تسديدة قوية نحو مرمى الزمالك، إلا أن أبوجبل نجح في التصدي لها.

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض، بتشكيلة، جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفى خط الدفاع  محمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

وفى خط الوسط  طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي.

وفى الهجوم مصطفى محمد.

فيما استعان معين الشعباني، بتشكيلة، جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى معز بن شريفية.

وفى خط الدفاع إيهاب المباركي وإلياس شتى ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي.

وفى خط الوسط فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن حمودة وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان.

وفى خط الهجوم حمدو الهوني و إبراهيما واتارا.

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