AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قائمة المنقولات في حالة الطلاق.. الإفتاء توضح الضوابط والحكم الشرعي

السبت 29/فبراير/2020 - 10:00 ص
حكم قائمة المنقولات
حكم قائمة المنقولات عند الطلاق.. الإفتاء توضح الضوابط
Advertisements
يارا زكريا
حكم قائمة المنقولات في حالة الطلاق، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك».

وقال « وسام» في إجابته عن السؤال أنه إذا كان الطلاق بناء على طلب الزوجة وبسبب كوقوع الضرر؛ تكون قائمة المنقولات الزوجية من حقها.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان الطلاق من ناحية الزوجة ولا يوجد له أي سبب أو وقوع ضررٍ عليها؛ فلا تستحق من قائمة المنقولات شيئاً، مشيراً: ويرجع في ذلك إلى العرف.

وفي ذات السياق، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وذكر « وسام» عن سؤال: «لمن تكون المنقولات الزوجية عند الطلاق؟»، أن قائمة المنقولات الزوجية تكون من حق الزوجة إذا كان الطلاق من جهة الزوج واختياره باعتبارها جزءًا من المهر.

وأفاد أن الحصول على قائمة المنقولات يكون بالتراضي بين الزوجين في حالة إذا كان الطلاق من جهة الزوجة، أو من جهتهما معًا، مضيفًا أما إذا حدث بينهما خلاف عند الطلاق لمن تكون المنقولات، يرفع الأمر إلى القضاء. 

من جانبه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم إجبار الزوجة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق؟».

وأجاب عثمان، قائلًا " أن من يجبر إمرأة على التنازل عن منقولاتها عند الطلاق حرامًا عليه، والدليل على ذلك قوله تعالى { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}.

وأشار إلى أنه يجب أن نقرأ ونفهم القرآن لا ينبغي ان يأخذ أحد من حق المرأة أو من صداقها.

وكانت دارُ الإفتاء ًالمصرية قد أكدت أن الإسلام أقر حقوقاص مادية ومعنوية للمرأة ، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.

واستشهدت في ذلك بقوله - تعالى-  قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وأضافت دار الإفتاء المصرية، فى الإجابة عن سؤال «ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟»، أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وبيًنت أنه عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج؛ فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وواصلت أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها.

واختتمت: لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ"، وعليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق المطلقة .. في الخلع والإبراء وقبل الدخول وبعده

البحوث الإسلامية توضح مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول

هل يسقط مؤخر الصداق بوفاة الزوج | علي جمعة يجيب

الإفتاء توضح حكم قائمة المنقولات والمؤخر حال وفاة الزوج قبل الدخول

حكم الخلع في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح..فيديو

كم عدة المطلقة قبل الدخول بها؟ وهل يقع الطلاق بائنا؟ لجنة الفتوى تجيب

ترشيحاتنا

قائمة المنقولات في حالة الطلاق.. الإفتاء توضح الضوابط والحكم الشرعي

لميس سلامة: الزمالك يقترب خطوة جديدة للفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها‎

الخارجية: نأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن مفاوضات سد النهضة

شيرين وجدى تغنى فى حفل زفاف نجلتها

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق