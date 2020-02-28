مجدي صابر: الأوبرا تظل منارة الإبداع

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تظل دار الأوبرا منارة الإبداع ، ومن أما أحد صروح الحضارة المصرية العريقة، تنطلق الدورة الأولى لمهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء.





تعهد صابر خلال إلقائه كلمته في حفل افتتاح المهرجان، بوصول فنون دار الأوبرا المصرية الى كافة محافظات مصر.

وشارك في حفل الافتتاح، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، ومحافظ قنا، والدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، وهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب









ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبد الحكيم، وغيرها.





وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد.



