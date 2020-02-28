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رياضة

تعرف على موعد مباراتي المنتخب المصري أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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نور عادل
تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد مباراتي توجو المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وقرر الكاف أن تقام مباراتي مصر وتوجو  يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل، حيث ستكون مباراة ٢٦ على أرض مصر بينما ستكون مباراة الإياب في عاصمة توجو يوم ٢٩ مارس.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتى توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرًا لضيق الوقت وضغط المباريات فى الدورى.
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