تعرف على موعد مباراتي المنتخب المصري أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا

تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد مباراتي توجو المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.





وقرر الكاف أن تقام مباراتي مصر وتوجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس المقبل، حيث ستكون مباراة ٢٦ على أرض مصر بينما ستكون مباراة الإياب في عاصمة توجو يوم ٢٩ مارس.



