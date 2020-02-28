بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار خلاف نشب بين سيدة وخطيبها بسبب "خاتم الخطوبة" موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن حاولت هذه السيدة تعديل مقاس الخاتم كي يناسبها دون أن تخبر شريك حياتها المستقبلي بالأمر في البداية، وتعرضت لموقف محرج لسبب لم تكن تتوقعه.





وكشفت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو جنسيتها، عبر منشور تمت مشاركته على موقع "Reddit" عن تفاصيل مشكلتها مع خطيبها، موضحة أنه عرض عليها الزواج في "الكريسماس" وكانت كل الأمور مثالية بشكل عام.





والمشكلة الوحيدة التي كانت تواجهها تتمثل في أن الخاتم الذي قدمه لها كان واسعًا بعض الشيء، لكنها قررت تأجيل تعديل مقاسه لأنها كانت تحاول الوصول إلى الوزن المثالي بالنسبة لها، وكانت ترغب في أن يكون الخاتم مناسبًا لها تمامًا عندما تصل إلى مسعاها؛ وأكدت أنها كانت سعيدة جدًا بالخاتم الذي اختاره لها من ماركة مجوهرات عالمية شهيرة، لكنها أخبرته بأنه لم يكن يتوجب عليه إنفاق مبلغ كبير لشراء الخاتم، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.





وعندما حان الوقت لتضييق خاتم الخطوبة، نصحتها صديقة لها بالتوجه مباشرة إلى أحد الفروع المعتمدة الخاصة بالماركة، وهو ما قامت به بالفعل، لكن كانت في انتظارها مفاجأة مزعجة.





وأوضحت السيدة في منشورها أن الموظفين أخذوا منها الخاتم وسألوها عن بيانات خطيبها للبحث عنه في السجلات، ولم يتمكنوا من إيجاد اسمه أو أي بيانات حول عملية شراء الخاتم؛ وبعد فترة وجيزة، أخبرها مدير الفرع بأن خاتمها ليس من خواتم هذه الماركة وأعاده إليها.





واعتقدت في البداية أن خطيبها ربما يكون قد اشترى خاتمًا مستعملًا أو وقع ضحية عملية احتيال، وعندما سألته عن المكان الذي اشترى منه هذا الخاتم، أخبرها أنه اشتراه من فرع خاص بالماركة وذكر لها موقعه تحديدًا؛ وعندما سألته مجددًا عما إذا كان قد قام بشرائه عبر الإنترنت، أصيب بالغضب وأكد لها أنه خاتم جديد اشتراه من محل مجوهرات، ومن ثم أخبرته هي بما حدث لدى ذهابها لتعديل مقاسه.





وازداد غضبه آنذاك واتهمها بأنها لا تثق به وأنها تحاول معرفة سعر الخاتم، لكنها قالت له إنها كانت ترغب فحسب في تضييق الخاتم وأخبرها الموظفون بأنه ليس من مجوهرات الماركة، ليخبرها هو بأن ذلك ليس صحيحًا.





وكذلك قال لها خطيبها إنه كان يتوجب عليها أن تستشيره أولًا قبل التوجه لتعديل مقاس الخاتم بدلًا من التصرف دون علمه.





وأوضحت في نهاية منشورها أن خطيبها يرفض إخبارها بالمكان الذي اشترى منه الخاتم، وأخبرها بأنه سيعدل مقاسه وأخذه منها، مشيرة إلى أنها تشعر بالحيرة والارتباك حيال تصرفه، وطلبت رأي ونصيحة المتابعين في مشكلتها.





ولاقى هذا المنشور تفاعلًا من قبل الرواد، وحذرها البعض من كون رد فعل خطيبها "مقلقًا"، حتى أن أحد الرواد علق قائلًا إن خطيبها غاضب منها لأنه كان يكذب عليها وقد كشفت هي أمره.



