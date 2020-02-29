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سيارات

مرسيدس تؤجل الكشف عن E-Class بتحديثات منتصف العمر.. لهذا السبب

السبت 29/فبراير/2020 - 01:38 ص
E-Class
E-Class
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كريم عاطف
كانت شركة مرسيدس بنز تنتظر خلال الأيام القادمة الكشف عن نسخة تحديث منتصف العمر من E-Class وذلك في معرض جنيف للسيارات القادم.

ولكن بشكل رسمي تم تأجيل افتتاح معرض جنيف للسيارات لأجل غير مسمى في قرار مفاجئ للجميع بسبب القرارات الأمنية السويسرية بعدم تواجد اكثر من ١٠٠٠ شخص متجمعين الا في الضرورة القصوى لانتشار فيروس كورونا الجديد .

وفي الواقع، لدى العملاق الأوروبي العديد من الطرازات التي سيتم تحديثها في الفترة القادمة، إلا أنه حاليًا يركز على السيدان متوسطة الحجم، حيث قامت الشركة الألمانية بنشر فيديو قصير للتشويق للتحديث المنتظر، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرض المقطع المصابيح الأمامية الجديدة ولمحة مستترة عن الشبك الأمامي.

الغريب أن الفيديو يقول "قريبًا" لكن مرسيدس أكدت بالفعل أن الكشف الرسمي سيكون في جنيف والذي تم إلغائه رسميا، وكما نعلم فهذه ليست هي أول مرة يتم التشويق فيها لـ E-Class، حيث تم عرض نماذج أولية من السيارة في شهر يناير، والتي أظهرت بعض من ملامح الواجهة الأمامية المحدثة.

وكما نعلم ستحصل نسخة تحديث منتصف العمر على واجهة أمامية معدلة وشبكة محدثة، وبالطبع مصابيح أمامية جديدة، وفي الداخل سيكون هناك في عجلة قيادة جديدة، كما ستحصل السيارة على نظام  MBUX للمعلومات والترفيه من مرسيدس.

مثل هذه التغييرات البسيطة تجعل من الصعب وصف هذه النسخة بأنها طراز جديد من  E-Class، إلا أن التحديثات تحت غطاء المحرك ربما يكون لديها رأي آخر، حيث سيتم تقديم مجموعة كبيرة من الخيارات الهجينة وكذلك الهجينة بالقابس لطراز 2021 من السيدان متوسطة الحجم، ويتوفر الطراز الهجين على محرك من أربع أسطوانات سعة لترين بقوة 268 حصان، كما سيتوفر نسخة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3.0 لترات بقوة 362 حصان.
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