سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد





. وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته





وقصور الكلى، هو مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.







