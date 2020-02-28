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أخبار البلد

سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:54 م
سوزان مبارك تستقبل
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي ..شاهد
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محمد هاني- عز حسين- صلاح مهدي - عمرو سيد
استقبلت سوزان مبارك ، حرم الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك، المعزين في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، في مسجد المشير بالتجمع الخامس. 

وظهرت سوزان مبارك، والحزن يخيم عليها، في عزاء الراحل، بـ مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير، مساء اليوم، لتلقي العزاء في والدهما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته.

وقصور الكلى، هو مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.


سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
سوزان مبارك تستقبل المعزين في مسجد المشير طنطاوي.. شاهد
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