بالأرقام.. ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ

أسفرت النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، عن فوز كل من، بمقاعد شعبة الكهرباء، وهم، المهندس محمد محمود ربيع حجاج، بحصوله على 986 صوتًا، والمهندس باسم عبد المحسن حجازي، بحصوله 898 صوتًا، والمهندس سالم إسماعيل علي وشهرته "سالم العشري"، بحصوله على 866 صوتًا.









وفاز بمقعدي شعبة الميكانيكا، المهندس حلمي حسن حلمي فايد، بحصوله على 644 صوتًا، والمهندس محمد محمد حسن النواصرة بحصوله على 630 صوتًا.





وفاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية، المهندس أحمد بدر الدين عاطف قطب، وحصل على 580 صوتًا، والمهندس السيد عبد اللطيف عبد الحميد سليمان، بمقعد شعب "الغزل والتعدين والكيمياء"، وحصل على 784 صوتًا.





وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة ساخنة بين 27 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 3 لشعبة الميكانيكا ومقعدان اثنان لشعبة الكهرباء، ومقعد لشعبة الهندسة المدنية، ومقعد آخر للشعبة المجمعة " الغزل والتعدين والكيمياء".