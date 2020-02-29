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محافظات

تبدأ من 150 جنيها..أسعار التصالح للمتر في مخالفات البناء بـ دار السلام

السبت 29/فبراير/2020 - 07:06 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال

حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي دار السلام  .. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا  ،  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و1500 للتجاري 1200 للإداري و500 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر حتى 10 أمتار  ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و 500 للتجاري و 300 للإداري و300 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الحواري والأزقة ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 150 جنيه للسكني و 250 للتجاري و 200 للإداري و150 للصناعي ).
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