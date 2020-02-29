تبدأ من 150 جنيها..أسعار التصالح للمتر في مخالفات البناء بـ دار السلام





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.





وفي حي دار السلام .. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1000 جنيه للسكني و1500 للتجاري 1200 للإداري و500 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر حتى 10 أمتار ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 300 جنيه للسكني و 500 للتجاري و 300 للإداري و300 للصناعي).



