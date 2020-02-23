1600 جنيه للمتر .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ روض الفرج

حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.





وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.





وفي حي روض الفرج.. جاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع شبرا و شارع مسرة و ميدان السوق القديم ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1100 جنيه للسكني و1300 للتجاري و1200 للإداري و1000 للصناعي).





- أما شارع الكورنيش ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1600 جنيه للسكني و1200 للتجاري و1700 للإداري و1200 للصناعي).





- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 550 جنيه للسكني و 650 للتجاري و 600 للإداري و500 للصناعي).



