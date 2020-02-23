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محافظات

1600 جنيه للمتر .. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ روض الفرج

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:01 ص
عقارات
عقارات
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مستندات أسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.

وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و 550 و600 و 800 و 1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.

وفي حي روض الفرج.. جاءت الأسعار كالتالي: 
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا مثل شارع شبرا و شارع مسرة و ميدان السوق القديم ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1100 جنيه للسكني و1300 للتجاري و1200 للإداري و1000 للصناعي).

- أما شارع الكورنيش ،  جاءت أسعار التصالح في المتر ( 1600 جنيه للسكني و1200 للتجاري و1700 للإداري و1200 للصناعي).

- منطقة "ب"  وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا   ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 550 جنيه للسكني و 650 للتجاري و 600 للإداري و500 للصناعي).

- منطقة "ج" وتضم الشوارع  أقل من ١٠ أمتار والحواري، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 330 جنيه للسكني و 390 للتجاري و 360 للإداري و300 للصناعي ).
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