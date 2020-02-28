الزعتر .. فوائد صحية خارقة ووصفات طبيعية

يعتبر الزعتر من افضل النباتات الطبيعية بسبب احتوائه على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، كما أنه يمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء عن طريق إضافته للطعام او شرب مغلي الزعتر .





ويعتبر الزعتر من اكثر النباتات المتوفرة، كما يتميز الزعتر بتعدد الوانه وانواعه لكن بنهاية المطاف نجد انه لديه فوائد صحية رائعة للجسم والبشرة والشعر.





• الزعتر :-





يعتبر الزعتر من الأعشاب التى تتمتع برائحتها المميزة ومذاقها المختلف، فهو من المكونات الهامة في كثير من الأطعمة ببعض البلدان مثل لبنان، كما يحتوي الزعتر على عناصر غذائية وفيتامينات تمد الجسم ببعض الفوائد الصحية التى يحتاجها، كما أن الزعتر من الأعشاب التي تتبل بها الأطعمة لكي يمنحها مذاقًا شهيًا ويعتبر عنصر اساسي في تحضير صلصة البيتزا خاصة في إيطاليا.





• فوائد الزعتر :-





- يزيد من نشاط الجسم البدني ويعزز الصحة

- ينقي الجسم من السموم والبكتيريا والفطريات

- يخلصك من السعال و البلغم

- مسكن قوي لآلام البطن والعظام

- يخفف من آلام الدورة الشهرية

- يعالج الإمساك

- يعمل على تنشيط الذاكرة

- يساعد مشروب الزعتر على التخلص من الدهون الزائدة





• زيت الزعتر :-





يعتبر زيت الزعتر من الزيوت الطبيعية العطرية، وتشتهر الزيوت العطرية بأنها لديها خصائص مكافحة للبكتيريا، كما يحتوي زيت الزعتر على عناص غذائية وفيتامينات تعمل على تحسين وظائف الجسم مما يجعل له قدرات على امداد الجسم ببعض الفوائد وتشمل :









- مطهر الجهاز التنفسى رقم واحد زى التهاب القصبة الهوائية التهاب الشعب السعال الديكى .

- مطهر للجهاز الهضمى بإمتياز زى الميكروب الحلزونى وإلتهاب المعدة و الأمعاء .

- طارد للديدان للأطفال زى الاسكارس والانكلستوما .

- منظف ومطهر للفم وممكن تدمجه بماء الورد والملح كمضمضة.









• الزعتر البري :-





يعتبر لا يوجد فرق كبير بين الزعتر البري والزعتر العادي ولكنه يتميز بنكهة مركزة عن نكهة الزعتر الطبيعي، كما انه يتميز بفوائد واستخدامات مختلفة عن الزعتر العادي.





نجح الزعتر البري في الحد لدرجة كبيرة من معدل ضربات القلب عند ارتفاع ضغط الدم، كما كان قادرا على خفض نسبة الكولسيترول به.





وجد الباحثون ان الزيت المستخرج من الزعتر البري له دور فعال في علاج السعال ونزلات البرد .





قد يكون من الصعب أن تحصل على كافة الفيتامينات المطلوبة لجسمك في نظامك الغذائي، لذا قد تفضل النبات الذي باستطاعتك استخدامه كنوع من البهارات لتعزيز فوائد غذائك لمناعة جسمك.





• دور الزعتر في علاج الأمراض :-





كشفت الابحاث انه بالإضافة لفوائد الزعتر ، انه يحتوي على مركبات وعناصر غذائية تعمل على علاج العديد من الامراض، وتشمل :





-الإسهال

-حالات التهاب القصبات الهوائية

-السعال الديكي والتهاب الحلق

المغص

-التهاب المفاصل

-الاضطرابات الحركية في الأطفال

-عدوى الدودة الطفيلية

-المشكلات الجلدية

-تحفيز الشهية

-يمكن أيضا استعماله كمدر أو مطهر للبول

-يعتبر الزعتر مسكن للألم ومطهر ومنشط للدورة الدموية.





• وصفات الزعتر :-





تعتبر المناقيش من الاكلات المعروفة فى بلاد الشام وهى أحد أنواع المعجنات التى يتم تشكيلها على شكل قرص دائرى و توضع عليها زعتر او جبنه او لحمه مفرومة او ما تريدين وضعه عليها .. إليك طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف نجلاء الشرشابى.





المقادير :





2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

ماء للعجن

نصف ملعقة صغيره خميرة

رشة سكر

رشة ملح





الحشو :





سماق

زعتر مجفف

سمسم محمص

زيت زيتون





طريقة التحضير:





- يخلط الدقيق و السكر و الملح.

- يضاف الزيت و الماء و يقلب حتى تصبح عجينة.

- تقسم العجينة لكرات صغيرة وتترك لتتخمر و تفرد بالنشابة.

- يخلط السماق و السمسم و الزيت والزعتر و يفرد على وجه العجينة.

- ثم توضع فى الفرن ثم تقدم.





بسبب كثرة الاجهاد في العمل والامور الحياتية قد يتعرض الكثيرون للقلق والتوتر، مما يجعل من الضروري البحث عن وصفات طبيعيةة تساعد في تخفيف القلق والتوتر الناتج عن الارهاق، فهناك مشروب طبيعي من الزعتر يعمل على ذلك بشكل فعال .





المكونات :





ملعقة من اليانسون

ملعقتان من الزعتر

ملعقة بابونج

كوب ماء مغلي





طريقة تحضيره:





فى وعاء به كوب ماء قومى بوضع كافة المكونات وتركها لتغلى لدقائق ثم تصفية المشروب وتركه جانبا وتناول من كوب إلى كوبين منه على مدار اليوم وستذهلين بالنتيجة.





لذا سيكون من الضروري اضافة الزعتر للنظام الغذائي بأي طريقة سواء بإضافته لمكونات اعداد الطعام او شربه كمغلي شاي الزعتر للحصول على فوائده الصحية وقدرته على إفادة الجسم حسب ما اشار موقع " bold sky " " health line "



