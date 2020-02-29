نقل ملفات التقنين من هيئة التنمية الزراعية إلى محافظة الوادي الجديد

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على نقل ملفات تقنين واضعي اليد من الهيئه العامه للتنمية الزراعيه الي المحافظة لسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين بعد أداء صلاة العشاء بمسجد البديل بموط بمركز الداخلة،. حيث وافق ايضا على قيام أصحاب الأراضي المشتركه انابه شخص واحد بعد التوافق فيما بينهم وذلك لإنهاء إجراءات التقنين.

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كما وجه بتطبيق تجربة تخصيص مندوب من كل حي لاستلام المعاشات وتسليمها لأصحابها وذلك لتخفيف العبء عليهم ومراعاة لكبر سنهم.

وفي ذات السياق قام اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتفقد مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت والذي تنفذه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية على مساحة فدان حيث يضم ٢٠ صوبه لزراعة الخضروات والفاكهة، حيث وجه بطرح المنتجات للمواطنين بالمنافذ المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وتفقد أيضًا مشروع زراعي على مساحة ٢٢٣ فدان وذلك لزراعة ه الاف نخلة بطريق تنيدة منفلوط.

واشاد الزملوط بالمشروع الذي ينفذ باستخدام أحدث التقنيات الزراعية ووسائل الري الحديث .