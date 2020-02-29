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فن

عمر كمال يتحدى هاني شاكر بهذا الفيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 12:20 م
عمر كمال - هاني شاكر
عمر كمال - هاني شاكر
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سعيد فراج
أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال، حفل زفاف مؤخرًا، إذ تداول نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو من هذا الحفل، ظهر فيه يغني أغنية "بنت الجيران" وتراقص الحاضرات في الحفل معه على أنغام الأغنية، ليأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذه الفنان هاني شاكر بمنع حفلات مطربي المهرجانات. 

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار. 

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

وشمل القرار مطربي مهرجانات كثيرين مثل أوكا وأورتيجا وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال والصواريخ وعلى سمارة وأحمد عز. 


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