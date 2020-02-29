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أخبار العالم

وزير الخارجية الباكستاني: نريد انسحابا مسؤولا للقوات الأمريكية من أفغانستان

السبت 29/فبراير/2020 - 01:16 م
وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم /السبت/ أن بلاده تريد "انسحابا مسؤولا" للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال قريشي - في تصريح أوردته صحيفة (ذا دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني - "إنه يوم مهم.. ونأمل في أن يمهد الطريق للسلام والاستقرار في أفغانستان"، وذلك تعليقا على حضوره توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وأعرب قريشي عن أمله في إجراء حوار بين الأطراف الأفغانية، خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، والذي أطلع - خلاله - خليل زاد قريشي على آخر التطورات المتعلقة باتفاق السلام الأفغاني.

وقال قريشي: "ستواصل باكستان جهودها من أجل السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان"، مضيفا أن العالم سيحتاج إلى مساعدة أفغانستان في إعادة البناء.

وفي وقت سابق، صرح قريشي بأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية سيفتح سبلًا جديدة للتنمية في المنطقة.
وقال قريشي: "السلام في أفغانستان سيفتح لنا علاقات مع آسيا الوسطى"، مضيفا أنه مع السلام والاستقرار، ستكون هناك العديد من الفرص لتعزيز التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان.

ومن المنتظر أن توقع واشنطن اليوم اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان سيمهد الطريق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان، ما من شأنه أن يضع نهاية حرب دامت لأكثر من 18 عاما.

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