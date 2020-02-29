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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يبدا اعتكافه السنوي غدا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:48 م
بابا الفاتيكان يلغي
بابا الفاتيكان يلغي ارتباطاته لليوم الثالث بسبب نزلة برد
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سمر صالح
ألغى البابا فرانسيس ارتباطاته الرسمية لليوم الثالث على التوالي اليوم "السبت"، حيث يعاني من نزلة برد على ما يبدو.

ولم يلغ بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 83 عامًا والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، الكثير من اللقاءات الجماهيرية أو الأحداث الرسمية خلال بابويته المستمرة منذ سبع سنوات.
 
لكن المكتب الصحفي للفاتيكان قال إن البابا فرانسيس يواصل العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان ويستقبل أشخاصًا على انفراد.

وكانت تلك اللقاءات الخاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفيري فرانسيس في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يغادر فرانسيس الفاتيكان، غدا، الأحد، مع كبار المسؤولين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو مكان اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل صوم كبير.

وظهر فرانسيس آخر مرة علانية في قداس يوم الأربعاء.

وفي اليوم التالي، قام بإلغاء قداس على الجانب الآخر من المدينة مع القساوسة الرومان، وألغى لقاء يوم الجمعة مع المشاركين في مؤتمر للفاتيكان عن الذكاء الاصطناعي.
وأكد الفاتيكان أن البابا فرانسيس يحتفل بالقداس كل صباح ويستقبل الحاضرين في النهاية ثم يواصل العمل من المنزل.
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