نجوم فى مرمى شائعات كورونا..جاكي شان الأبرز

حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، ومازالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، والأمر طال مؤخرًا عدد نجوم الفن، ما بين الشائعة والحقيقة، فخرج جاكي شان ونفى دخوله الحجر الصحي، وخرج عبدالله بوشهري ينفي إصابته، موضحًا أن الفحوصات التي خضع لها مجرد إجراء احترازي فقط.

ويرص "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن.





جاكي شان

كشف النجم العالمي جاكي شان عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج.

وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا : "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع جاكي شان قائلا : "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".

وقد نقلت وكالة الأنباء الروسية الخبر وأوضحت أن جاكي شان كان بالقرب من الموقع الذي شوهد به والذى انتشرت به العدوى.





عبدالله بوشهري

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.

وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لاسيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.

يأتي ذلك بعد الأخبار التي ترددت حول دخول، عبد الله بوشهري، إلى الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، وأشارت الأخبار إلى أن فيروس كورونا الجديد تفشى في جسد الفنان خلال الأيام الماضية.



