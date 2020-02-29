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فن

أخبار الفن.. وعكة صحية لـ عادل إمام و"قبلة" علي يد محمد رمضان.. عمر كمال يتحدى هاني شاكر

السبت 29/فبراير/2020 - 04:28 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر ياسين السقا (نجل الفنان أحمد السقا)، عدة صور عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع والده ووالدته الإعلامية مها الصغير، ليحتفل بعيد ميلاد الوالد الذي يوافق غدًا الأحد 1 مارس. 

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، مقطع فيديو جديد لواقعة أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان باسم سمرة الشهيرة، والتي أثيرت خلال الأيام الماضية. 

أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال، حفل زفاف مؤخرًا، إذ تداول نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو من هذا الحفل، ظهر فيه يغني أغنية "بنت الجيران" وتراقص الحاضرات في الحفل معه على أنغام الأغنية، ليأتي ذلك بعد القرار الذي اتخذه الفنان هاني شاكر بمنع حفلات مطربي المهرجانات. 

غاب الزعيم عادل إمام، عن عزاء حسني مبارك الذي أقيم مساء أمس الخميس، كما غاب عن تكريمه في المركز الكاثوليكي، الأمر الذي أثار قلق الجمهور عليه.

أقيم ظهر اليوم السبت جنازة ألحان الموجي، ابنة الموسيقار محمد الموجي، في مسجد السيدة نفيسة، بعد وفاتها متأثرة بورم فى المخ.

حرص الفنان محمد رمضان، على التواجد مساء أمس، الجمعة، في عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها عن إصابتها بورم في وجهها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

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