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أخبار العالم

النيابة السعودية تتحرك.. مقطع فيديو يوقع متحرشين بفتيات

السبت 29/فبراير/2020 - 05:45 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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أحمد محرم
وجّه النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو مصوّر في أثناء تحرُّشهم بفتيات وتباهيهم بذلك بالقرب من أحد المجمعات التجارية.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكّد مصدرٌ مسئولٌ في النيابة العامة السعودية، أنه بناءً على ما تمّ رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام عددٍ من الشباب بالتحرُّش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك.



وتابع: إنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر النائب العام أمره بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتحقّق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر به؛ والقبض على الأشخاص المعنيين فيه واستكمال الموجبات النظامية بحقهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرمة طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرُّش تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة أيضًا تشمل كل مَن حرّض أو اتفق أو ساعد على اقترافها، وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وأن النيابة العامة ستطبّق الأنظمة بكل حزمٍ على المتجاوز في هذا الشأن.
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