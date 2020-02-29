AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. ملخص المباراة وهدفا الأهلي في شباك صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 07:58 م
علي معلول
علي معلول
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.

وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

واكتفى الأهلي بثنائية في شباك صن داونز، واستمر في السيطرة على الكرة عن طريق التمريرات القصيرة والوصول إلى مرمى صن داونز مرات عديدة ولكن دون ترجمة لأهداف أخرى حتى انتهاء المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

غضب ميدو عقب هدف الأهلي الأول أمام المقاصة ..فيديو

30 دقيقة.. صن داونز يجبر الأهلي على الحل الفردي والتعادل سيد الموقف

الأهلي وصن داونز.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا خلال لقاء صن داونز

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وعكة صحية لـ عادل إمام و"قبلة" علي يد محمد رمضان.. عمر كمال يتحدى هاني شاكر

نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

وزير الرياضة وحسن مصطفى بجوار الخطيب في ستاد القاهرة لمؤازرة الأهلي

بـ فستان أبيض قصير.. ملك قورة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية

مفاجآت عند تشريح 11 جثة لمتوفين بـ كورونا

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي