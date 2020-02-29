شاهد.. ملخص المباراة وهدفا الأهلي في شباك صن داونز

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.





وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم الأهلي بهدفين دون رد.



