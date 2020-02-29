شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز





ونشر مؤمن زكريا عبر انستجرام صورة لاحد الجماهير يرفع يافطه لدعم مؤمن زكريا وعلق عليها قائلا " شكرا".





انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.





واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي صن داونز له داخل منطقة الجزاء.





وتصدر لها علي معلول لاعب الأهلي وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 67 من عمر المباراة وتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

علق مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي على دعم الجماهير له خلال لقاء الاهلي مع صن داونز بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.