شاهد.. احتفال فايلر بفوز الاهلي على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا





ونشر رينيه فايلر مجموعه من الصور له من المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق فايلر على الصور قائلا " نحن نفوز بدعم الجماهير نريد ذلك الدعم في المباريات القادمة".





وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.





واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي واحرزها علي معلول ايضا.

احتفل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي بفوز فريقه على صن داونز الجنوب افريقي، بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.