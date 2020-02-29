AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. احتفال فايلر بفوز الاهلي على صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

السبت 29/فبراير/2020 - 09:02 م
رينه فايلر
رينه فايلر
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي بفوز فريقه على صن داونز الجنوب افريقي، بهدفين مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر رينيه فايلر مجموعه من الصور له من المباراة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق فايلر على الصور قائلا " نحن نفوز بدعم الجماهير نريد ذلك الدعم في المباريات القادمة".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول الذي توغل وتقدم داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في أول لمسة لاليو بادجي واحرزها علي معلول ايضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 دقيقة .. الأهلي يتقدم على صن داونز بهدف.. ويسيطر على المباراة

علي معلول يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك صن داونز بركلة جزاء

75 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدفيّ علي معلول في مرمى صن داونز

قفشة يهدر فرصة الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك صن داونز

معلول ملك الحلول.. الأهلي يفوز على صن داونز 2-0 فى دوري أبطال أفريقيا ..فيديو

شاهد.. ملخص المباراة وهدفا الأهلي في شباك صن داونز

ترشيحاتنا

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

شاهد.. ملخص المباراة وهدفا الأهلي في شباك صن داونز

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

ندالا حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. طرد جنش وألغى هدف مروان محسن

أزارو يقود الاتفاق للفوز على أبها في الدوري السعودي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي