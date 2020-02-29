بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مهما علي منافسه صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب. مباراة يحتاج فيها الأهلي إلى تفادي الخسارة بثلاثية فقط لبلوغ نصف النهائي.
وأعلن المدرب جنوب الإفريقي التحدي قائلا "اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا واسألوا الوداد والترجي ومازيمبي".
ومازال موقف صن داونز في مباراة العودة غير واضح حتى الان في ظل الغيابات التي تعرض لها خلال مواجهة النادي الأهلي في مباراة الذهاب اليوم باستاد القاهرة الدولي .
ويفتقد صن دوانز خدمات كل من :" نيلي نجكونكا، تابيلو مورينا، تيبوجو لانجرمان، نيكولاس لوكبيني"، في حين موتيجكا ماديشا الحل أمام موسيماني في أزمة الظهير.
وأصبح بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز في موقف صعب للغاية عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي لذلك يأمل في عودة بعض اللاعبين قبل انطلاق مباراة العودة لتحقيق الفوز .
ورغم كتساب مدرب صن داونز ثقة كبيرة تجاه لاعبيه إلا أنه أصبح في موقف صعب للغاية عقب الهزيمة التي تعرض لها في مباراة اليوم .