بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.









ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب. مباراة يحتاج فيها الأهلي إلى تفادي الخسارة بثلاثية فقط لبلوغ نصف النهائي.









وأعلن المدرب جنوب الإفريقي التحدي قائلا "اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا واسألوا الوداد والترجي ومازيمبي".









ومازال موقف صن داونز في مباراة العودة غير واضح حتى الان في ظل الغيابات التي تعرض لها خلال مواجهة النادي الأهلي في مباراة الذهاب اليوم باستاد القاهرة الدولي .













ويفتقد صن دوانز خدمات كل من :" نيلي نجكونكا، تابيلو مورينا، تيبوجو لانجرمان، نيكولاس لوكبيني"، في حين موتيجكا ماديشا الحل أمام موسيماني في أزمة الظهير.









وأصبح بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز في موقف صعب للغاية عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي لذلك يأمل في عودة بعض اللاعبين قبل انطلاق مباراة العودة لتحقيق الفوز .











