في 20 دقيقة .. تقنية جديدة لـ تجميل الأنف

ابتكر الدكتور إبراهيم أشعري، استشاري جراحة التجميل والليزر، تقنية مطورة في عمليات تقويم وتجميل الأنف، تعتمد على شد الأنف بواسطة الخيط، والتي تأتي برفع الأنف وتنحيفه بعملية بسيطة تستغرق 20 دقيقة، ببنج موضعي.





وعلى هامش المؤتمر الدولي السعودي الثاني لطب وجراحة التجميل والحروق الذي انطلقت فعالياته في مركز الملك فهد للبحوث بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، قدم نائب رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة التجميل وزميل الجمعية الألمانية لجراحة التجميل عضو الجمعية الأوربية لجراحة الوجه الدكتور إبراهيم عبدالحميد أشعري.





وقال نائب رئيس الجمعية، إن الطريقة التي ابتكرها الدكتور إبراهيم أشعري تعد من أحدث التقنيات الطبية في عملية تصحيح الأنف أو اعوجاجه من خلال تعبئة التشوهات في عظمة الأنف عن طريق المعبئات أو البوتكس وبالذات في ذروة الأنف، متوقعا لها احداث ثورة علمية جديدة في مجال تقويم وتجميل الأنف للذين يعانون من تشوهات أو عيوب خلقية أو عدم التناسق.





وعلى صعيد متصل، يعقد الدكتور إبراهيم أشعري، مؤتمرا صحفيا آخر يشرح خلاله تقنية شد الوجه باستعمال الخيط Ashary thread lift technique، وذلك مطلع مارس الجاري، بحضور نخبة كبيرة من خبراء التجميل العالميين، بجانب الأطباء المختصين.





ويعتبر مؤتمر "شد الوجه بالخيط"، هو المؤتمر الرابع الذي أشرف عليه إبراهيم أشعري، بعد أن تولى منصب المدير الطبي لثلاثه مؤتمرات عالمية في باريس وموناكو وبرشلونة، في ظل الإقبال الشديد للتقنية الحديثة.





وتتم التقنية من خلال فروه الرأس بوضع الخيوط في أماكن معينه تتباين بين شخص وآخر ويعتمد فيها على كميه الخيوط وطريقة وضعها بشكل هرمي بوضع معين تستطيع شد الوجة بطريقة طبيعية، وتصل فاعليتها من من عام إلى عام ونصف.





وقال "أشعري"، إن هناك بعض الأرقام والأبحاث عن التقنية التي تتسائل عنها العديد من النساء، سيتم عرضها خلال المؤتمر الصحفي باستفاضة، بجانب تقديم النصائح الخاصة قبل استخدام التقنية الحديثة.