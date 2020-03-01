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فن

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التقديم لدورته الرابعة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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محمد نبيل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي بدء استقبال طلبات تقديم الأفلام لدورته الرابعة، التي تقام في الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.


ويُفتح باب التقديم بدءًا من الأول من مارس وحتى الـ15 من يوليو 2020، يمكن الوصول إلى نموذج التقديم والقواعد واللوائح الخاصة به

من خلال موقع المهرجان: www.elgounafilmfestival.com

ويقبل المهرجان طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم، والمُختارة منها يمكن عرضها في الأقسام المختلفة سواء كان ذلك مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أو مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أو مسابقة الأفلام القصيرة أو القسم الرسمي - خارج المسابقة. تتكون لجان تحكيم الأفلام من شخصيات سينمائية مرموقة، تمنح جوائز نجمة الجونة الذهبية أو الفضية أو البرونزية لأفضل الأفلام المشاركة في جميع مسابقاته.


إضافة إلى ذلك يمنح المهرجان جائزة خاصة لأفضل فيلم عربي في تلك المسابقات. كما تتضمن الجوائز; جائزتي أفضل ممثل وممثلة للمشاركين في الأفلام الروائية الطويلة، ويمنح المهرجان جائزته الخاصة "سينما من أجل الإنسانية" للفيلم الذي يقدم موضوعًا إنسانيًا هامًا.


جذبت الدورة الثالثة للمهرجان 740 سينمائيًا، ما بين صناع أفلام وموزعين ووكلاء مبيعات. إضافة إلى 750 مشارك معتمد من الصحافة العالمية والإقليمية والمحلية.

 سجل عدد التذاكر المقطوعة 33000 تذكرة، وعرض المهرجان 83 فيلمًا تمثل 44 دولة، وحصلت الأفلام الفائزة على جوائز قدرها 224000 دولار في أقسام المسابقات المختلفة.


وكرم المهرجان عددًا من الأسماء السينمائية البارزة مثل النجم السينمائي محمد هنيدي والمخرجة/المنتجة مي مصري التي عُرفت بأعمالها الوثائقية ذات الطابع الشعري الإنساني. 


ومنح المهرجان جائزة الفارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، كما احتفل المهرجان بمرور 100 عام على مولد الروائي الاستثنائي إحسان عبد القدوس، ونظم المهرجان معرضًا تذكاريًا تخليدًا لذكراه. إضافة إلى ذلك فقد عرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية المرممة حديثًا لمخرجين مثل فريد بوغدير ووالتر سالس وفرانسوا تروفو وفيديريكو فيلليني في قسم العروض الخاصة.

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