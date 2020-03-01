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رياضة

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:49 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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محمد السعيد
استقر دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يدفع دين سميث بالنجم المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للفيلانز أمام مانشستر سيتي، بينما سيجلس مواطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: كونسا -  مينجس - كورتني - هوس.

خط الوسط: ناكمبا - جليبير - ناكامبا  - دوجلاس لويس - تارجيت.

خط الهجوم: جريليش - تريزيجيه - ساماتا.
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