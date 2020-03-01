قبل انطلاقها اليوم.. العشرى: نسعى لحسم الجولة وفرض أسلوبنا لتسهيل مهمة المغرب

أكد الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري جاهزية لاعبيه لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الحالية للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع المصري بضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على استاد السويس الجديد.





وأشار الكابتن طارق العشري خلال إلى أن الفريق يسعى وبكل قوة لتخطي هذا الدور والوصول للدور نصف النهائي للبطولة رغم الغيابات المؤثرة في خطوط الفريق، مضيفًا أن الفريق سيسعى لفرض أسلوب لعبه في مباراتي الذهاب والعودة واللتين تتطلبان استراتيچية خاصة لمواجهة فريق نهضة بركان القوي وصاحب الخبرات الأفريقية الكبيرة.



