أبو الرجولة والجدعنة .. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

نشر النجم "أحمد زاهر " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا.

حيث هنأ النجم زاهر الأخير بعيد مولده وعلق على الصورة قائلا :" كل سنه و انت طيب يا سقا يا ابو الرجولة و الجدعنة" ، وجاء رد أحمد السقا عليه كالتالى :"حبيبى و صديقى و اخويا يعجز لسانى عن شكرك .. ربنا يديم المعروف .. بحبك يا صاحبى".





وجاءت تعليقات محبيهم كالتالى :

-"والله بنحبك يا سقا انت العشق وانت الاب الروحي والمثالي .. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية دايما يارب " وأضاف آخر:"كل سنة والسقا بألف خير " وعلق آخر :"كل سنه وانت طيب يا احلى نجم".







