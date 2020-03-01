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فن

أبو الرجولة والجدعنة .. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

الأحد 01/مارس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم "أحمد زاهر " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا.
 حيث هنأ النجم زاهر الأخير بعيد مولده وعلق على الصورة قائلا :"كل سنه و انت طيب يا سقا يا ابو الرجولة و الجدعنة" ، وجاء رد أحمد السقا عليه كالتالى :"حبيبى و صديقى و اخويا يعجز لسانى عن شكرك .. ربنا يديم المعروف .. بحبك يا صاحبى".

وجاءت تعليقات محبيهم كالتالى :
-"والله بنحبك يا سقا انت العشق وانت الاب الروحي والمثالي .. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية دايما يارب " وأضاف آخر:"كل سنة والسقا بألف خير " وعلق آخر :"كل سنه وانت طيب يا احلى نجم".


يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل "البرنس"  و هو من بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ‏ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من ‏النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.


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