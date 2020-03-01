أبو الرجولة والجدعنة .. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

نشر النجم "أحمد زاهر " عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا.
حيث هنأ النجم زاهر الأخير بعيد مولده وعلق على الصورة قائلا :"كل سنه و انت طيب يا سقا يا ابو الرجولة و الجدعنة" ، وجاء رد أحمد السقا عليه كالتالى :"حبيبى و صديقى و اخويا يعجز لسانى عن شكرك .. ربنا يديم المعروف .. بحبك يا صاحبى".
وجاءت تعليقات محبيهم كالتالى :
-"والله بنحبك يا سقا انت العشق وانت الاب الروحي والمثالي .. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية دايما يارب " وأضاف آخر:"كل سنة والسقا بألف خير " وعلق آخر :"كل سنه وانت طيب يا احلى نجم".
يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر هو مسلسل "البرنس" و هو من بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.