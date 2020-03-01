هيئة المستشفيات التعليمية تفتح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام

افتتح اليوم الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم "الاحد" 1 مارس، المبنى الجديد وأعمال التطوير بمعهد السمع والكلام بإمبابة.

وأوضح زعتر، أن التكلفة الإجمالية لتطوير وتجهيز المبنى الجديد للمعهد حوالى 150 مليون جنيه واشتمل التطوير على رفع كفاءة العيادات الخارجية بزيادة عددها وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى وقد تم تدعيم أماكن الانتظار بإضافة أماكن انتظار خارجية لراحة المترددين على المعهد وتم تزويد العيادات بنظام الاستدعاء الإلكترونى لتنظيم الدخول وراحة المرضى.

كما تم إنشاء وحدة جديدة لغازات الدم بخزان أكسجين سعة 10 آلاف متر مكعب، وإنشاء وحدة تعقيم مركزى بأحدث أجهزة التعقيم (البلازما)، كذلك تم تصميم نظام إنذار ضد الحريق متصل بوحدة إطفاء مركزية، وتم إنشاء محطة توليد كهرباء (ديزل) لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى فى أي وقت.

وأضاف بأنه تم رفع كفاءة جناح الإدارة وتطوير المكتبة الإلكترونية وقاعة الاجتماعات.

أما قسم التخاطب فقد تم رفع كفاءة عيادات التشخيص وعيادات المناظير ووحدة علاج تشخيص صعوبة البلع كخدمة طبية مستحدثة.

كما تم تطوير قاعات تدريب الأطفال من زارعى القوقعة، وتم تطوير وحدة علاج صعوبات التعلم وتحديث وحدة الدمج لأصحاب الإعاقات السمعية ضمن فصول المدارس فى المراحل المختلفة، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الأنشطة التدريبية والتعليم الطبى المستمر تتسع لـ 80 فردا.

وأفاد الدكتور أحمد مصطفى مدير المعهد بأن أعمال التطوير شملت أيضا قسم السمعيات وهو من الأقسام الفريدة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة تشخيص أمراض السمع والاتزان وتم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التى تم تدشينها لهذا الغرض وتم تجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص ، كما يشتمل الدور على قسم المعامل والذى تم تجهيزه ليواكب أحدث المستجدات فى مجال التحاليل الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وذكر بأنه تم إنشاء القسم الداخلى بطاقة 24 سريرا وملحق به معمل لاختبارات النوم مجهز بأحدث الأجهزة لتشخيص متلازمة أمراض النوم، وملحق بالقسم سكن خاص للأطباء.

كما تم إنشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة فى جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة وتم تجهيز بعضها تجهيز خاص لعمليات زراعة القوقعة والتى تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وهناك أيضًا غرفة عمليات لعمل المناظير والحقن الحنجرى، كما يضم الجناح 3 غرف إفاقة وسكن خاص بالطبيبات والممرضات.

وقال د. سامح نظمى نائب مدير المعهد بأن الخدمات التى يقدمها المعهد: عمليات زرع القوقعة وعلاج أمراض وعمليات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أنواعها، التخاطب، علاج أمراض السمعيات، رسم سمع بالكمبيوتر، اختبار الاتزان، الانبعاث الصوتى والتصوير الحنجرى.

وأوضح أن عدد المترددين على المعهد سنويًا 160 ألف مريض.