افتتاح شهر العلوم المصري بحضور زاهي حواس

افتتح اليوم فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالى، وذلك بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمى بمشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى الدكتور "خالد عبد الغفار"، والدكتور "محمود صقر" رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوجود العالم المصرى الكبير " زاهى حواس " .





وبدأ الدكتور محمود صقر حديثة "بإعجابه الشديد باكتمال المسرح وهذا يدل على اهتمام الشعب المصرى بالعلوم المختلفة وليس مقتصرًا على الرياضة فقط".





وأشار إلى أن شهر العلوم هو شهر مارس من كل عام وان كل الفئات تتعاون فيه مع مختلف الهيئات للقيام بكل هذه الفاعليات مثل الجامعات ستقوم بفاعلياتها بالإضافة الى مكتبة مصر العامه ومكتبة الإسكندرية وهكذا .





وأضاف أن أكاديمية البحث العلمى لها استراتيجية خاصة ونظرة مستقبلية وأنها قائمة على اكثر من مسار منها تهيئة بيئة مشجعة وذلك عن طريق برامج تنقية البيئة ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج تلفزيوني متحرك وقصور الثقافة وغيرها .



