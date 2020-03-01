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أخبار البلد

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 03:07 م
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
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محمد إبراهيم
أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.

وتتمثل المساعدات المقدمة فى أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الأشقاء فى جمهورية جنوب السودان فى أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار جوبا بجنوب السودان.

يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الاشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.

يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان.
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مساعدات عسكرية من السودان إلى جنوب السودان

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