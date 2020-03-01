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أخبار البلد

السيسي: رفع درجة الجاهزية للتعامل مع فيروس كورونا.. وتشديد الرقابة على المنافذ

الأحد 01/مارس/2020 - 04:40 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

ووجه الرئيس بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين الجهات المعنية بالدولة والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

كما وجه بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.
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