فحصنا 1443 مشتبه به حتى الآن.. وزيرة الصحة تعلن عن إجراء جديد لمتابعة القادمين من دول الإصابة بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توزيع كروت للمراقبة، على متن جميع الرحلات القادمة من البلاد المنتشر بها فيروس كورونا، حتى يقوم الركاب بتسجيل بياناتهم في الطائرة.





وقالت "زايد" خلال مؤتمر صحفى، بمطار القاهرة اليوم، أنه تمت إضافة خانات جديدة في كروت المتابعة أهمها السؤال عن آخر الدول والأماكن التي زارها الشخص خلال فترة ال١٤ يوما الماضية، بالإضافة إلى خانة خاصة بظهور الأعراض من عدمه .





وحول التصريحات الفرنسية بخصوص حالتين قادمتين من مصر حاملتين للفيروس، لفتت " زايد" إلى أنه تم فحص جميع المخالطين للحالتين ، موضحة أنه تم حتى الآن فحص ١٤٤٣ حالة مشتبه لكورونا منذ بداية الأزمة .